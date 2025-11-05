ШТИМАЦ: Секрет обороны Зриньски? Раскрою правду – я был хорошим защитником

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

Главный тренер боснийской команды Зриньски Мостар Игор Штимац перед матчем с Динамо Киев в третьем туре Лиги конференций ответил на вопросы корреспондента Sport.ua:

– Ігор Савич не зможе взяти участь у поєдинку. Наскільки відчутною буде його відсутність для команди?

– Так, він пропустить гру, але у нас є альтернативи, які ми вже використовували в попередніх іграх чемпіонату. Тому сьогодні ввечері нам треба оцінити силу та свіжість наших гравців. Тож сьогодні на нас чекає ще тренування, щоб побачити, хто гратиме завтра з перших хвилин.

– Аналізуючи вашу командну гру, ми бачимо, що у вас дуже сильна оборона, бо у вашій лізі ви пропустили лише шість голів. А в чому секрет такої хорошої оборони?

– Розкрию правду, я просто був хорошим захисником, ось і все.

Встреча Динамо Киев и Зриньски Мостар состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Люблин Арена.

Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин

