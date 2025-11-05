ШТИМАЦ: Секрет обороны Зриньски? Раскрою правду – я был хорошим защитником
Наставник боснийской команды ответил на вопросы Sport.ua перед матчем с Динамо в ЛК
Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.
Главный тренер боснийской команды Зриньски Мостар Игор Штимац перед матчем с Динамо Киев в третьем туре Лиги конференций ответил на вопросы корреспондента Sport.ua:
– Ігор Савич не зможе взяти участь у поєдинку. Наскільки відчутною буде його відсутність для команди?
– Так, він пропустить гру, але у нас є альтернативи, які ми вже використовували в попередніх іграх чемпіонату. Тому сьогодні ввечері нам треба оцінити силу та свіжість наших гравців. Тож сьогодні на нас чекає ще тренування, щоб побачити, хто гратиме завтра з перших хвилин.
– Аналізуючи вашу командну гру, ми бачимо, що у вас дуже сильна оборона, бо у вашій лізі ви пропустили лише шість голів. А в чому секрет такої хорошої оборони?
– Розкрию правду, я просто був хорошим захисником, ось і все.
Встреча Динамо Киев и Зриньски Мостар состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Люблин Арена.
Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин
21+
Реклама
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Риццоли уверен, что офсайда у Ярмоленко не было
Встреча четвертого тура главного еврокубка завершилась со счетом 2:2