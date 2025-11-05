Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
05 ноября 2025, 20:15 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:28
ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски

Смотрите фотогалерею тренировки киевской команды от Sport.ua

Sport.ua. Тренировка Динамо Киев

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

5 ноября футболисты киевского Динамо провели тренировку в Люблине (Польша) на местном стадионе.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей занятия игроков бело-синих!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

6 числа подопечные Александра Шовковского на Люблин Арена сыграют против боснийской команды Зриньски Мостар. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

За два тура столичный украинский гранд не сумел набрать ни одного очка, проиграв Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3).

Зриньски Мостар Динамо Киев Динамо - Зриньски тренировка фото фотогалерея Лига конференций
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
