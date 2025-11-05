ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски
Смотрите фотогалерею тренировки киевской команды от Sport.ua
5 ноября футболисты киевского Динамо провели тренировку в Люблине (Польша) на местном стадионе.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей занятия игроков бело-синих!
6 числа подопечные Александра Шовковского на Люблин Арена сыграют против боснийской команды Зриньски Мостар. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
За два тура столичный украинский гранд не сумел набрать ни одного очка, проиграв Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3).
