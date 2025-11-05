Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

5 ноября футболисты киевского Динамо провели тренировку в Люблине (Польша) на местном стадионе.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей занятия игроков бело-синих!

6 числа подопечные Александра Шовковского на Люблин Арена сыграют против боснийской команды Зриньски Мостар. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

За два тура столичный украинский гранд не сумел набрать ни одного очка, проиграв Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3).

ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски

