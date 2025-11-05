«Другое поколение». Экс-игрок Динамо – о матче со Зриньски в ЛК

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

Бывший футболист киевского Динамо Андрей Богданов эксклюзивно для Sport.ua поделился мнениями по поводу предстоящего матча киевлян в Лиге конференций против Зрински.

– Завтра соперником будет Зриньски. Команда уже одиннадцать матчей не проигрывает в национальных чемпионатах и ​​кубках. Благодаря каким чертам или игровым качествам динамовцам удастся обыграть такого непростого соперника?

– Я считаю, если Динамо будет играть так, как оно играло во втором тайме Кубка Украины против Шахтера, проблемы не должно быть с этой командой.

– Матч с Шахтером показался достаточно эмоциональным во Львове. Много сил отдали там и уже потасовка была, ребята завелись. Теперь сложная дорога в Люблин. Хватит ли команде Шовковского физического и психологического ресурса, чтобы показать такой же пыл против Зриньски?

– Я думаю, что все должно быть, потому что неудачные игры в Лиге конференций подталкивают на то, что нужно реабилитироваться и одержать первую победу. Так что я думаю, что ребята настраиваются всерьез и будем верить в победу Динамо.

– А вот после матча там вспыхнула перепалка между Суркисом и Палкиным. Они там перекинулись словами, завели очень публику. Такие споры мотивируют игроков или наоборот, создают излишнее напряжение?

– Думаю, что никакого напряжения нет. Динамо прошло в Кубке, Шахтер выиграл в чемпионате. И тем интереснее футбол, если будет больше таких матчей, как мы увидели в этих двух противостояниях, то для нас для чемпионата Украины это хорошо.

– Так можно сказать, что у Динамо будет желание показать свою силу, особенно после матча во Львове?

– Я думаю, что Динамо должно реабилитироваться за последние выступления в Лиге конференций. Им нужно доказать, что они могут выигрывать в Европе. И все мы, болельщики, на это надеемся, что они одержат первую победу.

– На счету Динамо в этой Лиге конференций два поражения и ноль забитых. Может что-нибудь посоветуете Шовковскому, чтобы все-таки был этот первый гол?

– Да я не советчик Шовковскому. Он опытный тренер, знающий, какой состав выбирать. Просто хочется увидеть такую ​​же агрессивную игру, как во втором тайме в Кубке Украины, когда Динамо полностью с шестидесятой минуты закрыло Шахтер. И хочется вот такую ​​вот агрессивную игру увидеть и в четверг.

– При негативном результате со Зриньски возможны ли какие-то кадровые перестановки? Или все-таки Суркис позволит Шовковскому еще проявить себя?

– Я надеюсь, что будет положительный результат. А на счет второго вопроса мы видим доверие к главному тренеру. И есть президент клуба, есть владельцы клуба, которые полностью доверяют. Так что будем верить в победу Динамо. Не хочется думать о ничьих и поражениях, только о победе.

– Сейчас фанаты очень часто любят сравнивать разные поколения. Все вспоминают прошлые победы в еврокубках и отмечают разные уровни и желания. Вот что вы думаете по этому поводу?

– Если глобально, мы видим формацию команды, да и просто жизнь меняется. Мы видим, что молодое поколение совсем другое. Потому не хочется сравнивать. Сейчас такой футбол и вы знаете, какое время в нашей стране. Так что, слава Богу, что есть футбол, и благодаря военным мы можем жить и видеть футбол в Украине.

Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.