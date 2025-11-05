Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Другое поколение». Экс-игрок Динамо – о матче со Зриньски в ЛК
Лига конференций
05 ноября 2025, 19:56 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:06
683
0

«Другое поколение». Экс-игрок Динамо – о матче со Зриньски в ЛК

Андрей Богданов эксклюзивно для Sport.ua высказался о предстоящем матче киевлян

05 ноября 2025, 19:56 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:06
683
0
«Другое поколение». Экс-игрок Динамо – о матче со Зриньски в ЛК
Sport.ua. Тренировка Динамо Киев

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

Бывший футболист киевского Динамо Андрей Богданов эксклюзивно для Sport.ua поделился мнениями по поводу предстоящего матча киевлян в Лиге конференций против Зрински.

– Завтра соперником будет Зриньски. Команда уже одиннадцать матчей не проигрывает в национальных чемпионатах и ​​кубках. Благодаря каким чертам или игровым качествам динамовцам удастся обыграть такого непростого соперника?

– Я считаю, если Динамо будет играть так, как оно играло во втором тайме Кубка Украины против Шахтера, проблемы не должно быть с этой командой.

– Матч с Шахтером показался достаточно эмоциональным во Львове. Много сил отдали там и уже потасовка была, ребята завелись. Теперь сложная дорога в Люблин. Хватит ли команде Шовковского физического и психологического ресурса, чтобы показать такой же пыл против Зриньски?

– Я думаю, что все должно быть, потому что неудачные игры в Лиге конференций подталкивают на то, что нужно реабилитироваться и одержать первую победу. Так что я думаю, что ребята настраиваются всерьез и будем верить в победу Динамо.

– А вот после матча там вспыхнула перепалка между Суркисом и Палкиным. Они там перекинулись словами, завели очень публику. Такие споры мотивируют игроков или наоборот, создают излишнее напряжение?

– Думаю, что никакого напряжения нет. Динамо прошло в Кубке, Шахтер выиграл в чемпионате. И тем интереснее футбол, если будет больше таких матчей, как мы увидели в этих двух противостояниях, то для нас для чемпионата Украины это хорошо.

– Так можно сказать, что у Динамо будет желание показать свою силу, особенно после матча во Львове?

– Я думаю, что Динамо должно реабилитироваться за последние выступления в Лиге конференций. Им нужно доказать, что они могут выигрывать в Европе. И все мы, болельщики, на это надеемся, что они одержат первую победу.

– На счету Динамо в этой Лиге конференций два поражения и ноль забитых. Может что-нибудь посоветуете Шовковскому, чтобы все-таки был этот первый гол?

– Да я не советчик Шовковскому. Он опытный тренер, знающий, какой состав выбирать. Просто хочется увидеть такую ​​же агрессивную игру, как во втором тайме в Кубке Украины, когда Динамо полностью с шестидесятой минуты закрыло Шахтер. И хочется вот такую ​​вот агрессивную игру увидеть и в четверг.

– При негативном результате со Зриньски возможны ли какие-то кадровые перестановки? Или все-таки Суркис позволит Шовковскому еще проявить себя?

– Я надеюсь, что будет положительный результат. А на счет второго вопроса мы видим доверие к главному тренеру. И есть президент клуба, есть владельцы клуба, которые полностью доверяют. Так что будем верить в победу Динамо. Не хочется думать о ничьих и поражениях, только о победе.

– Сейчас фанаты очень часто любят сравнивать разные поколения. Все вспоминают прошлые победы в еврокубках и отмечают разные уровни и желания. Вот что вы думаете по этому поводу?

– Если глобально, мы видим формацию команды, да и просто жизнь меняется. Мы видим, что молодое поколение совсем другое. Потому не хочется сравнивать. Сейчас такой футбол и вы знаете, какое время в нашей стране. Так что, слава Богу, что есть футбол, и благодаря военным мы можем жить и видеть футбол в Украине.

Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин

21+
Реклама
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Кристал Пэлас – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Хавбек Динамо высказался о матчах с Шахтером, словах Пушича и еврокубках
ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски
Зриньски Мостар Динамо Киев эксклюзив Лига конференций Динамо - Зриньски Андрей Богданов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Бокс | 05 ноября 2025, 04:22 1
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»

Диллиан – о бое против Уордли

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05 ноября 2025, 13:54 11
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину

Легенда «Динамо» сегодня празднует день рождения

ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Футбол | 05.11.2025, 17:35
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Футбол | 05.11.2025, 06:42
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси
Футбол | 05.11.2025, 20:07
Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси
Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 14
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 106
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем