Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 06:22 |
Шовковский раскрыл причины неубедительной игры Динамо в этом сезоне

Тренер пожаловался на сложный график

Шовковский раскрыл причины неубедительной игры Динамо в этом сезоне
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский считает, что недавние неудачные результаты киевского гранда связаны в первую очередь со сложным графиком.

«Команда сейчас находится в рабочем режиме. Имея такой плотный график, говорить о том, находится ли команда в кризисе или на подъеме, будет неуместно и неправильно. Мы даже не можем провести полноценную подготовку.

У нас есть время на восстановление и подготовку непосредственно к матчу, играя по графику через два на третий, через три на четвертый», – отметил Шовковский.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Battersea
Причина в трусости и боязни проиграть.  А теперь мы видим как благотворно повлияло 1:3 от Шахтёра.
