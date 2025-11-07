Шовковский раскрыл причины неубедительной игры Динамо в этом сезоне
Тренер пожаловался на сложный график
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский считает, что недавние неудачные результаты киевского гранда связаны в первую очередь со сложным графиком.
«Команда сейчас находится в рабочем режиме. Имея такой плотный график, говорить о том, находится ли команда в кризисе или на подъеме, будет неуместно и неправильно. Мы даже не можем провести полноценную подготовку.
У нас есть время на восстановление и подготовку непосредственно к матчу, играя по графику через два на третий, через три на четвертый», – отметил Шовковский.
