Шовковский раскрыл причины неубедительной игры Динамо в этом сезоне

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский считает, что недавние неудачные результаты киевского гранда связаны в первую очередь со сложным графиком.

«Команда сейчас находится в рабочем режиме. Имея такой плотный график, говорить о том, находится ли команда в кризисе или на подъеме, будет неуместно и неправильно. Мы даже не можем провести полноценную подготовку.

У нас есть время на восстановление и подготовку непосредственно к матчу, играя по графику через два на третий, через три на четвертый», – отметил Шовковский.