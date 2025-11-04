Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 11:27 | Обновлено 04 ноября 2025, 11:57
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо

Президент киевского клуба не собирается увольнять наставника, которому доверяет

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил работу главного тренера Александра Шовковского, а также прокомментировал слухи о его увольнении.

– В последнее время вокруг имени главного тренера «Динамо» идет много разговоров и слухов. Как вы относитесь к этой информации?

– Когда Шовковский был на пике – его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат – его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие футболисты дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им.

Если потребуется – я сам приму решение. Я вижу, как работает Шовковский. Вижу, как он прогрессирует как тренер и набирается опыта. Непростая ситуация, да. Может быть, мы не можем сегодня усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Поверьте, если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Мы бы пригласили 5-6 нигерийских игроков – и они приехали бы к нам. Но это совсем другая история. На сегодняшний день я уверен в Шовковском и доверяю ему.

– Многие говорят, что, вылетев из Лиги чемпионов, для «Динамо» самое главное теперь – чемпионат и Кубок Украины. Впереди у команды игра в Лиге конференций против «Зрински». Какие задачи ставятся на нее и вообще какие цели на евросезон?

– На евросезон у «Динамо» стояла задача попасть в Лигу чемпионов. По разным причинам команда этого не сделала. Возможно, по неопытности главного тренера... Объясню почему. Основные игроки собрались только 24 июня – те, кто не выступал в сборной. Игравшие в национальной команде присоединились 1-го или 2-го числа непосредственно на сборе в Австрии. Игравшие за молодежную сборную прибыли 9-10 числа, а первый матч в сезоне состоялся уже 22 или 23 числа. То есть приехавшие из «молодежки» составляли около 80% основного состава «Динамо». Это фактически наши ключевые игроки.

Шовковскому, может быть, этот опыт будет важен. Но он не смог сразу свести всех к единому уровню физической подготовки. Потому что, например, тот же «Шахтер» подготовился к «Бешикташу» отлично – а дальше их результат мы все видели. Невозможно было подготовить команду к столь ранним испытаниям идеально.

Следует учитывать, что страна находится в состоянии войны. И сегодня мы все вместе – президенты клубов, УАФ и Премьер-лига – должны объединиться вокруг ключевой задачи: повысить уровень украинского футбола, чтобы рейтинг наших клубов и Федерации в целом позволял сборной Украины стабильно участвовать в международных турнирах. Это возможно только при честном и прозрачном судействе – не только в УПЛ, но и в Первой, Второй лигах и детско-юношеских соревнованиях. Мы должны сделать все, чтобы даже дети на футбольных полях видели пример справедливости, а не произвола, чтобы арбитры руководствовались правилами игры, а не по собственному усмотрению.

Ребров был одним из лучших тренеров, востребованных в Европе. Он работал в разных странах. Но проиграл матч против Франции – и тогда его сразу критиковали и писали, что его нужно уволить.

Я долго молчал, но на хамство и ложь буду отвечать жестко. Пусть пишут что хотят – я сам буду принимать решение по тренеру. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. И у меня к нему есть доверие. Надо, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет – конечно, вопрос о смене тренера. Но я уверен: Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы ему всячески способствовать в этом, что и делаем сейчас в рамках доверия к нему и его тренерскому штабу, несмотря на сегодняшние результаты, которые не достаточно утешительны.

Тот футбол, в который он хочет играть, требует дополнительного усиления команды – и мы его ищем постоянно. Шола и Тиаре – однозначно усилили наш состав, добавив здоровую конкуренцию. Они не побоялись воспользоваться этой возможностью. Но далеко не каждый игрок, которого мы приглашаем, хочет ехать в Украину из-за ужасной войны.

На сегодняшний день главное – это победа для нашей страны. Надо очистить Украину от этой нечисти, чтобы война закончилась и мы жили в мирном государстве. Тогда вы увидите, как будет развиваться футбол. Но если он будет развиваться с таким судейством, которое мы видели во Львове, – я откровенно скажу: это бесполезно, и заниматься этим вообще не хочется, – рассказал Суркис.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Суркис отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Andromed
як і слід було очікувати, а якщо виграє кубок то взагалі закріпить за собою роботу тренера
+2
Gargantua
с таким составом выиграть чемпионство это достойно памятника
+1
