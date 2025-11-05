Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему не проводится трансляция матча Динамо Киев U-19 в ЮЛУ
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 19:41 |
887
0

Известно, почему не проводится трансляция матча Динамо Киев U-19 в ЮЛУ

5 ноября киевляне проводят ответный матч 2-го раунда ЮЛУ с командой Броммапойкарна

05 ноября 2025, 19:41 |
887
0
Известно, почему не проводится трансляция матча Динамо Киев U-19 в ЮЛУ
Коллаж Sport.ua

5 ноября Динамо Киев U-19 проводит ответный матч 2-го раунда Юношеской Лиги УЕФА 2025/25 против шведской команды Броммапойкарна U-19.

Трансляция поединка не проводится – из-за регламентных ограничений УЕФА трансляция запрещена, поскольку время начала матча (19:00 по Киеву) совпадает с эфирами Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре киевляне одолели соперников со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Захарченко.

Победитель противостояния в третьем раунде встретится с шотландской командой Хиберниан, которая одолела косовский 2 Коррику (4:0, 0:1).

Стартовый состав Динамо U-19 на матч против команды Броммапойкарна U-19

По теме:
Хавбек Динамо высказался о матчах с Шахтером, словах Пушича и еврокубках
ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски
«Другое поколение». Экс-игрок Динамо – о матче со Зриньски в ЛК
Динамо Киев Динамо Киев U-19 Броммапойкарна Броммапойкарна U-19 Юношеская лига УЕФА смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Футбол | 05 ноября 2025, 17:35 13
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины

Новая домашняя экипировка

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 05 ноября 2025, 18:05 7
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси
Футбол | 05.11.2025, 20:07
Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси
Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 14
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем