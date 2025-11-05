Известно, почему не проводится трансляция матча Динамо Киев U-19 в ЮЛУ
5 ноября киевляне проводят ответный матч 2-го раунда ЮЛУ с командой Броммапойкарна
5 ноября Динамо Киев U-19 проводит ответный матч 2-го раунда Юношеской Лиги УЕФА 2025/25 против шведской команды Броммапойкарна U-19.
Трансляция поединка не проводится – из-за регламентных ограничений УЕФА трансляция запрещена, поскольку время начала матча (19:00 по Киеву) совпадает с эфирами Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первой игре киевляне одолели соперников со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Захарченко.
Победитель противостояния в третьем раунде встретится с шотландской командой Хиберниан, которая одолела косовский 2 Коррику (4:0, 0:1).
Стартовый состав Динамо U-19 на матч против команды Броммапойкарна U-19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новая домашняя экипировка
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals