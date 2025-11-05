Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Миколенко без сомнений ответил, кто выиграет нынешний сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 05 ноября 2025, 16:57
1729
2

Виталий верит в успех киевского Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, выступающий на клубном уровне за английский Эвертон, заявил, заявил, что киевское Динамо снова станет чемпионом Украины.

– Как ты думаешь, кто будет чемпионом Украины? Только честно.

– «Динамо» Киев, – лаконично сказал Виталий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского отстают от Шахтера на 4 пункта.

По теме:
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
РИЦЦОЛИ: «В ворота ЛНЗ должен был быть назначен пенальти»
Сабо пояснил, почему Шахтеру не будет легко с Брейдабликом в матче ЛК
Виталий Миколенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Інше він і не міг сказати. Але я думаю він не дуже знайомий із ситуацію тепер в чемпіонаті, в тому числі після цього уїкенду.
Ответить
0
Dynamo1927
Правильно. 
Ответить
0
