Миколенко без сомнений ответил, кто выиграет нынешний сезон УПЛ

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, выступающий на клубном уровне за английский Эвертон, заявил, заявил, что киевское Динамо снова станет чемпионом Украины.

– Как ты думаешь, кто будет чемпионом Украины? Только честно.

– «Динамо» Киев, – лаконично сказал Виталий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского отстают от Шахтера на 4 пункта.