Миколенко без сомнений ответил, кто выиграет нынешний сезон УПЛ
Виталий верит в успех киевского Динамо
Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, выступающий на клубном уровне за английский Эвертон, заявил, заявил, что киевское Динамо снова станет чемпионом Украины.
– Как ты думаешь, кто будет чемпионом Украины? Только честно.
– «Динамо» Киев, – лаконично сказал Виталий.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского отстают от Шахтера на 4 пункта.
Інше він і не міг сказати. Але я думаю він не дуже знайомий із ситуацію тепер в чемпіонаті, в тому числі після цього уїкенду.
Правильно.
