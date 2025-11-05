Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 07:22 | Обновлено 05 ноября 2025, 07:39
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
ФК Динамо. Александр Шовковский

Директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов рассказал, у кого находятся конспекты бывшего тренера киевлян Валерия Лобановского.

«Мы можем официально сказать, что конспекты Лобановского находятся у Александра Шовковского. Я даже держал их в руках. Когда мы шли к машине и кто-то хотел сделать фото с нашим тренером, он попросил подержать конспекты. И вот ты стоишь и держишь в руках то, о чем ходит так много слухов и легенд.

Это действительно они. Валерий Васильевич расписывал каждую свою тренировку – каждую. Это его почерк, это писал именно он. Лобановский и Базилевич – первые тренеры в футболе, которые соединили спорт и науку. И они свои тренировки построили именно с научной точки зрения. Поэтому каждая тренировка у них была расписана», – отметил Шахов.

Андрей Шахов Валерий Лобановский Александр Шовковский Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
vbrjkf
Що за дебі... маніпуляційний заголовок ?
Burevestnik
продивився сторінки "джерела" до 01.11.2025.
таких інтерв'ю від Шахова нема.
 або такого не було,
або він це говорив х..  зна коли.
SandroKing
Из цикла, дай дураку конспекты генния, и посмотрим что получится. За многие годы более менее получилось только у Семина без каких либо конспектов Лобановского. А те кто использовали конспекты Лужный,  Демьяненко, Михайличенко ничего с этими конспектами не добились.
