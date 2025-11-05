В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов рассказал, у кого находятся конспекты бывшего тренера киевлян Валерия Лобановского.

«Мы можем официально сказать, что конспекты Лобановского находятся у Александра Шовковского. Я даже держал их в руках. Когда мы шли к машине и кто-то хотел сделать фото с нашим тренером, он попросил подержать конспекты. И вот ты стоишь и держишь в руках то, о чем ходит так много слухов и легенд.

Это действительно они. Валерий Васильевич расписывал каждую свою тренировку – каждую. Это его почерк, это писал именно он. Лобановский и Базилевич – первые тренеры в футболе, которые соединили спорт и науку. И они свои тренировки построили именно с научной точки зрения. Поэтому каждая тренировка у них была расписана», – отметил Шахов.