Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Боруссия Д
5 ноября в 22:00 пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов
5 ноября в 22:00 пройдет поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд сыграют на стадионе Этихад м Манчестере.
Обе команды имеют 7 очков из 9 возможных после трех туров ЛЧ.
Ранее Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы победил Наполи (2:0), сыграл вничью с Монако (2:2) и обыграл Вильярреал (2:0).
Боруссия Д, команда Нико Ковача, разошлись миром с Ювентусом (4:4), а затем победила Атлетик Бильбао (4:1) и Копенгаген (4:2).
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
