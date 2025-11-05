5 ноября в 22:00 пройдет поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд сыграют на стадионе Этихад м Манчестере.

Обе команды имеют 7 очков из 9 возможных после трех туров ЛЧ.

Ранее Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы победил Наполи (2:0), сыграл вничью с Монако (2:2) и обыграл Вильярреал (2:0).

Боруссия Д, команда Нико Ковача, разошлись миром с Ювентусом (4:4), а затем победила Атлетик Бильбао (4:1) и Копенгаген (4:2).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Боруссия Д

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO