Легенда Ромы возглавит клуб украинца в топ-чемпионате
«Дженоа» определилась с новым тренером
Даниэле Де Росси станет новым главным тренером «Дженоа», сменив на этом посту Патрика Виейру.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сейчас согласовываются последние финансовые детали соглашения, чтобы Де Росси смог прибыть в Геную и возглавить команду уже в матче против «Фиорентины», который состоится 9 ноября.
Первую тренировку во главе команды, за которую играет украинский полузащитник Руслан Малиновский, Де Росси должен провести 6 ноября.
В клубе стремятся как можно скорее назначить нового тренера, чтобы придать проекту новый импульс и избежать дальнейшей неопределенности. Даниэле готов без промедлений начать работу с командой.
Предыдущим местом работы Де Росси была «Рома», с которой он занял шестое место в Серии А и дошел до полуфинала Лиги Европы.
