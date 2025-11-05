Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Ромы возглавит клуб украинца в топ-чемпионате
Италия
05 ноября 2025, 12:37 |
227
0

Легенда Ромы возглавит клуб украинца в топ-чемпионате

«Дженоа» определилась с новым тренером

05 ноября 2025, 12:37 |
227
0
Легенда Ромы возглавит клуб украинца в топ-чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Даниэле Де Росси станет новым главным тренером «Дженоа», сменив на этом посту Патрика Виейру.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сейчас согласовываются последние финансовые детали соглашения, чтобы Де Росси смог прибыть в Геную и возглавить команду уже в матче против «Фиорентины», который состоится 9 ноября.

Первую тренировку во главе команды, за которую играет украинский полузащитник Руслан Малиновский, Де Росси должен провести 6 ноября.

В клубе стремятся как можно скорее назначить нового тренера, чтобы придать проекту новый импульс и избежать дальнейшей неопределенности. Даниэле готов без промедлений начать работу с командой.

Предыдущим местом работы Де Росси была «Рома», с которой он занял шестое место в Серии А и дошел до полуфинала Лиги Европы.

По теме:
Бывший тренер Шахтера считает, что Лигу 1 недооценивают
Игрок сборной Украины может сменить клуб. Идут переговоры
Чемпион мира: «Если бы я был Довбиком, я бы подошел к Гасперини и...»
Даниэле Де Росси Дженоа Серия A Руслан Малиновский Рома Рим
Иван Чирко Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05 ноября 2025, 00:06 14
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ

Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05 ноября 2025, 07:22 9
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Потом бы кричали, что это Суркис все купил...»
Футбол | 05.11.2025, 10:19
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Потом бы кричали, что это Суркис все купил...»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Потом бы кричали, что это Суркис все купил...»
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Футбол | 05.11.2025, 12:44
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22
Бокс
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 18
Футбол
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
03.11.2025, 11:51
Теннис
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 48
Футбол
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 3
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем