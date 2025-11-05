Микель АРТЕТА: «Они играли очень хорошо»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 11:59 |
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Славией»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над пражской «Славией» (3:0) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Это был тяжелый матч. «Славия» играет очень интенсивно, очень вертикально, они очень хорошо играют в свою игру. Мы были очень эффективны в ситуациях, которые у нас были, не пропустили ни одного крупного момента и в целом провели очень хороший вечер.

Нам не хватало Виктора Дьокереша, это была большая потеря, как и других нападающих, которых у нас сейчас нет. Микель вышел на замену, забил два гола и показал отличную игру.

Макс Доуман – самый молодой игрок, который когда-либо выступал в матче Лиги чемпионов, и это говорит о его невероятной форме и потенциале».

