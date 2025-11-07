Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реброву указали, какому динамовцу не место в сборной Украины
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 03:42 |
428
0

Реброву указали, какому динамовцу не место в сборной Украины

Олег Федорчук не понимает, за какие заслуги вызвали Шапаренко

07 ноября 2025, 03:42 |
428
0
Реброву указали, какому динамовцу не место в сборной Украины
УАФ. Николай Шапаренко

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что хавбеку «Динамо» Николаю Шапаренко место в сборной Украины.

«Тот же Пихаленок за это время хорошо проявил себя в Динамо, находится в неплохой форме. Почему же его нет в сборной?

То есть Шапаренко вызывают в сборную за прежние заслуги, а не за нынешние. Хотя нельзя сказать, что это ключевой игрок национальной команды, без которого трудно представить игру нашей сборной», – сказал Олег Федорчук.

Ранее известный в прошлом тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук высказался о вызове в сборную Украины правого защитника «Динамо» Александра Караваева.

По теме:
КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»
МИХАВКО: «Мы забили 5 мячей за тайм. Динамо не заслуживало такого хейта»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Олег Федорчук Николай Шапаренко сборная Украины по футболу Сергей Ребров Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06 ноября 2025, 07:14 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
Футбол | 07.11.2025, 04:22
Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07.11.2025, 00:05
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Неожиданно тяжело. Сборная Украины стартовала в новом турнире
Хоккей | 06.11.2025, 20:59
Неожиданно тяжело. Сборная Украины стартовала в новом турнире
Неожиданно тяжело. Сборная Украины стартовала в новом турнире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 9
Теннис
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем