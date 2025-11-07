Реброву указали, какому динамовцу не место в сборной Украины
Олег Федорчук не понимает, за какие заслуги вызвали Шапаренко
Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что хавбеку «Динамо» Николаю Шапаренко место в сборной Украины.
«Тот же Пихаленок за это время хорошо проявил себя в Динамо, находится в неплохой форме. Почему же его нет в сборной?
То есть Шапаренко вызывают в сборную за прежние заслуги, а не за нынешние. Хотя нельзя сказать, что это ключевой игрок национальной команды, без которого трудно представить игру нашей сборной», – сказал Олег Федорчук.
Ранее известный в прошлом тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук высказался о вызове в сборную Украины правого защитника «Динамо» Александра Караваева.
