Холанд определился, где хочет продолжить карьеру. Это не Манчестер Сити
Норвежец хочет перебраться в мадридский «Реал»
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перебраться в мадридский «Рнал». Об этом сообщает Хорхе Пихон.
По информации источника, путь в Мадрид 25-летнему футболисту может открыть переход Винисиуса Жуниора в чемпионат Саудовской Аравии за 200 миллионов евро.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала.
