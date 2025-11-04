Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Холанд определился, где хочет продолжить карьеру. Это не Манчестер Сити

Норвежец хочет перебраться в мадридский «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перебраться в мадридский «Рнал». Об этом сообщает Хорхе Пихон.

По информации источника, путь в Мадрид 25-летнему футболисту может открыть переход Винисиуса Жуниора в чемпионат Саудовской Аравии за 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала.

Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Сити чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
