Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала. Требует трансфер, клуб готов
В Мадрид может перебраться Адам Уортон
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер испанского гранда Хаби Алонсо видит с 21-летнем футболисте «нового Крооса» и требует трансфер англичанина. «Реал» готов заплатить за Уортона 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Адам Уортон провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер одного из лучших игроков мира.
