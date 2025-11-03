Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала. Требует трансфер, клуб готов
Испания
Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала. Требует трансфер, клуб готов

В Мадрид может перебраться Адам Уортон

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Хаби Алонсо видит с 21-летнем футболисте «нового Крооса» и требует трансфер англичанина. «Реал» готов заплатить за Уортона 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Адам Уортон провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер одного из лучших игроков мира.

По теме:
Экс-лидер Шахтера привлек внимание главного скаута Ливерпуля
Защитник «Динамо»: «Надоело каждый раз проигрывать»
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Адам Уортон Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Кристал Пэлас Хаби Алонсо Тони Кроос
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
