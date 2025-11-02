Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира. Впечатляющая сумма

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готовит предложение по 25-летнему футболисту в размере 100 миллионов евро. Французский гранд оценивает португальца в 100-130 миллионов евро.

В текущем сезоне Витинья провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из «Реала».