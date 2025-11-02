Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 ноября 2025, 12:17 | Обновлено 02 ноября 2025, 13:09
3

Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира. Впечатляющая сумма

Испанский гранд готовит предложение по Витинье

Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира. Впечатляющая сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готовит предложение по 25-летнему футболисту в размере 100 миллионов евро. Французский гранд оценивает португальца в 100-130 миллионов евро.

В текущем сезоне Витинья провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из «Реала».

150 миллионов евро. Салах получил суперпредложение покинуть Ливерпуль
Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»
Мбаппе стал в один ряд с легендами чемпионата Испании
Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Vbolivalnyk-Peter
Нехай поміняють з доплатою від ПСЖ на Вінісіуса...
Saar
25 дають, а продають за 130   
