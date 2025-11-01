Испания01 ноября 2025, 23:36 |
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса
01 ноября 2025, 23:36
Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет, чтобы один из лидеров «королевского клуба» покинул Мадрид.
По данным испанских СМИ, вингер Винисиус Жуниор выразил недовольство работой Хаби Алонсо и даже намекнул, что может не продлить контракт, если тренер останется. Его поведение вызывает раздражение в команде – в частности, Тибо Куртуа уже устал от конфликтов и хотел бы, чтобы игрок покинул клуб.
В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.
