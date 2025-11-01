Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет, чтобы один из лидеров «королевского клуба» покинул Мадрид.

По данным испанских СМИ, вингер Винисиус Жуниор выразил недовольство работой Хаби Алонсо и даже намекнул, что может не продлить контракт, если тренер останется. Его поведение вызывает раздражение в команде – в частности, Тибо Куртуа уже устал от конфликтов и хотел бы, чтобы игрок покинул клуб.

В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.