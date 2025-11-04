«Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси

Легендарный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о сравнении с нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси:

«Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать», – сказал португалец.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», завоевал пять Лиг чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три титула АПЛ, по две Ла Лиги и Серии А. Со сборной Португалии форвард завоевал чемпионат Европы и две Лиги наций.

Лионель Месси на протяжении своей карьеры восемь раз завоевал «Золотой мяч», четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, завоевал три Суперкубка УЕФА. Также легендарный аргентинец завоевал десять титулов чемпиона Испании и два кубка Лиги 1. Со сорной Аргентины Месси стал чемпионом мира и завоевала два Копа Америка.

