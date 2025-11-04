Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси
04 ноября 2025, 18:26 | Обновлено 04 ноября 2025, 18:27
«Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси

Португалец не считает, что аргентинец является лучшим в истории

«Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Легендарный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о сравнении с нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси:

«Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать», – сказал португалец.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», завоевал пять Лиг чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три титула АПЛ, по две Ла Лиги и Серии А. Со сборной Португалии форвард завоевал чемпионат Европы и две Лиги наций.

Лионель Месси на протяжении своей карьеры восемь раз завоевал «Золотой мяч», четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, завоевал три Суперкубка УЕФА. Также легендарный аргентинец завоевал десять титулов чемпиона Испании и два кубка Лиги 1. Со сорной Аргентины Месси стал чемпионом мира и завоевала два Копа Америка.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду назвал чемпиона АПЛ.

Криштиану Роналду Лионель Месси
