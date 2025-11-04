«Они уже слишком отстали». Криштиану Роналду назвал чемпиона АПЛ

Португальская звезда Криштиану Роналду оценил текущее состояние борьбы в Английской Премьер-лиге и поделился мнением о шансах фаворитов. По его мнению, именно «Арсенал» является главным претендентом на титул в этом сезоне.

«Арсенал» – все еще топ-команда. Они выигрывают трофеи, подписывают сильных игроков. Они вполне могут выиграть АПЛ – это реально. Все команды в лиге сейчас примерно одного уровня, и каждый матч – испытание.

Манчестер Юнайтед не выиграет АПЛ, это точно. Они уже слишком отстали. Все возможно, но я в это не верю. «Арсенал» – да, я думаю, что да», – сказал португалец.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на шесть очков.