Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав ВАНАТ: «Я и Довбик в сборной? Мы не можем сказать тренеру...»
Чемпионат мира
05 ноября 2025, 10:25
0

Владислав ВАНАТ: «Я и Довбик в сборной? Мы не можем сказать тренеру...»

Форвард испанской «Жироны» прокомментировал игру с двумя нападающими в стартовом составе

Владислав ВАНАТ: «Я и Довбик в сборной? Мы не можем сказать тренеру...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат поделился мнением о совместной игре в стартовом составе сборной Украины с игроком итальянской «Ромы» Артемом Довбиком.

«В сборной нет конкурентов. У нас нормальные отношения. Мы хорошо общаемся. Он даже помогал мне с жильем в Жироне.

Тандем Ванат и Довбик в сборной? Это уже вопрос к тренерскому штабу. Мы не решаем, кто играет. Мы не можем прийти и сказать тренеру – давайте играть в два нападающих.

Конечно, здесь есть давление в сборной от болельщиков, но для этого мы и играем в футбол. Главная сила сборной Украины в коллективе. Если мы вместе – будет результат. Моя мечта – выйти на чемпионат мира», – рассказал Ванат.

В нынешнем сезоне Ванат провел девять матчей за каталонский клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В активе Довбика – 12 поединков, два забитых мяча и один ассист.

Николай Тытюк
