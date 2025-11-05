Владислав ВАНАТ: «Я и Довбик в сборной? Мы не можем сказать тренеру...»

Форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат поделился мнением о совместной игре в стартовом составе сборной Украины с игроком итальянской «Ромы» Артемом Довбиком.

«В сборной нет конкурентов. У нас нормальные отношения. Мы хорошо общаемся. Он даже помогал мне с жильем в Жироне.

Тандем Ванат и Довбик в сборной? Это уже вопрос к тренерскому штабу. Мы не решаем, кто играет. Мы не можем прийти и сказать тренеру – давайте играть в два нападающих.

Конечно, здесь есть давление в сборной от болельщиков, но для этого мы и играем в футбол. Главная сила сборной Украины в коллективе. Если мы вместе – будет результат. Моя мечта – выйти на чемпионат мира», – рассказал Ванат.

В нынешнем сезоне Ванат провел девять матчей за каталонский клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В активе Довбика – 12 поединков, два забитых мяча и один ассист.