Реал получил предложение купить одного из лучших игроков последних лет

34-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хотел перейти в мадридский «Реал».

Как сообщает AS, агенты футболиста связывались с представителями испанского клуба, чтобы узнать о возможности трансфера, однако в Мадриде не проявили интереса и отказались от переговоров.

Руководство мадридцев решило делать ставку на молодых защитников, таких как 20-летний Дин Хейсен, а также учло историю травм нидерландца.

В этом сезоне на счету Ван Дейка 15 проведенных поединков, где он смог забить два гола.