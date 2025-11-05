Реал получил предложение купить одного из лучших игроков последних лет

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:44
Ван Дейк хотел играть за Реал

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

34-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хотел перейти в мадридский «Реал».

Как сообщает AS, агенты футболиста связывались с представителями испанского клуба, чтобы узнать о возможности трансфера, однако в Мадриде не проявили интереса и отказались от переговоров.

Руководство мадридцев решило делать ставку на молодых защитников, таких как 20-летний Дин Хейсен, а также учло историю травм нидерландца.

В этом сезоне на счету Ван Дейка 15 проведенных поединков, где он смог забить два гола.

Источник: AS
