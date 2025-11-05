Испания05 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:44
837
0
Реал получил предложение купить одного из лучших игроков последних лет
Ван Дейк хотел играть за Реал
05 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:44
837
0
34-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хотел перейти в мадридский «Реал».
Как сообщает AS, агенты футболиста связывались с представителями испанского клуба, чтобы узнать о возможности трансфера, однако в Мадриде не проявили интереса и отказались от переговоров.
Руководство мадридцев решило делать ставку на молодых защитников, таких как 20-летний Дин Хейсен, а также учло историю травм нидерландца.
В этом сезоне на счету Ван Дейка 15 проведенных поединков, где он смог забить два гола.
Читайте также:Ван Дейк отреагировал на критику игроков Ливерпуля
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2025, 09:44 2
Артем может стать игроком «Милана»
Футбол | 05 ноября 2025, 13:51 14
После удара Доминика Собослаи мяч попал в руку полузащитника Орельена Тчуамени
Футбол | 05.11.2025, 07:22
Футбол | 05.11.2025, 20:02
Бокс | 05.11.2025, 09:13
Комментарии 0
Популярные новости
03.11.2025, 21:31 2
04.11.2025, 11:27 3
04.11.2025, 08:33 5
05.11.2025, 02:02
05.11.2025, 00:06 14
03.11.2025, 19:50 220
05.11.2025, 04:22 1
04.11.2025, 10:10 106