Ван Дейк отреагировал на критику игроков Ливерпуля
Капитан «красных» считает, что все проходили через сложные моменты
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на критику экспертов в адрес команды из-за серии неудач в АПЛ.
«Я живу среди игроков, на которых это может влиять. Если ты проигрываешь матч за «Ливерпуль» – четыре, пять игр – появляется критика, и в определенном смысле это нормально. Но иногда это заходит слишком далеко.
Думаю, причина в том, что мы живем в мире с множеством платформ, где каждый может что-то сказать, и это быстро подхватывают. Бывшие игроки, которые выступали на самом высоком уровне, также проходили через сложные моменты.
Я хочу показывать результат для команды, клуба и всех, кто поддерживает нас в любых обстоятельствах».
После 10 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков, что на 7 меньше, чем у лидера «Арсенала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший президент «Говерлы» подверг жесткой критике Дениса Попова
Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне