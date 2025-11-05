Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ван Дейк отреагировал на критику игроков Ливерпуля
Англия
05 ноября 2025, 14:01 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:02
Ван Дейк отреагировал на критику игроков Ливерпуля

Капитан «красных» считает, что все проходили через сложные моменты

Ван Дейк отреагировал на критику игроков Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на критику экспертов в адрес команды из-за серии неудач в АПЛ.

«Я живу среди игроков, на которых это может влиять. Если ты проигрываешь матч за «Ливерпуль» – четыре, пять игр – появляется критика, и в определенном смысле это нормально. Но иногда это заходит слишком далеко.

Думаю, причина в том, что мы живем в мире с множеством платформ, где каждый может что-то сказать, и это быстро подхватывают. Бывшие игроки, которые выступали на самом высоком уровне, также проходили через сложные моменты.

Я хочу показывать результат для команды, клуба и всех, кто поддерживает нас в любых обстоятельствах».

После 10 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков, что на 7 меньше, чем у лидера «Арсенала».

