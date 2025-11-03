Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри

В понедельник, 3 ноября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Лацио» и «Кальяри».

Игра прошла в Риме на легендарном стадионе «Стадио Олимпико».

Победу во встрече одержали хозяева поля – 2:0. Автором первого гола в матче стал Густав Исаксен, которому удалось забить на 66-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Маттиа Дзакканьи на 90+1-й.

Благодаря этой победе «Лацио» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 15 очков. «Кальяри» идет 14 с девятью баллами.

Серия А. 10-й тур, 3 ноября.

Лацио – Кальяри – 2:0

Голы: Исаксен, 66, Дзакканьи, 90+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А