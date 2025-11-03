Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри
Состоялся матч 10-го тура Серии А
В понедельник, 3 ноября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Лацио» и «Кальяри».
Игра прошла в Риме на легендарном стадионе «Стадио Олимпико».
Победу во встрече одержали хозяева поля – 2:0. Автором первого гола в матче стал Густав Исаксен, которому удалось забить на 66-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Маттиа Дзакканьи на 90+1-й.
Благодаря этой победе «Лацио» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 15 очков. «Кальяри» идет 14 с девятью баллами.
Серия А. 10-й тур, 3 ноября.
Лацио – Кальяри – 2:0
Голы: Исаксен, 66, Дзакканьи, 90+1.
Sarri's wingers secure the win 👌#LazioCagliari pic.twitter.com/8lL3Q68HAO— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 3, 2025
События матча
