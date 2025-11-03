Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри
Чемпионат Италии
Лацио
03.11.2025 21:45 – FT 2 : 0
Кальяри
Италия
03 ноября 2025, 23:43 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:24
37
0

Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри

Состоялся матч 10-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Кальяри

В понедельник, 3 ноября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Лацио» и «Кальяри».

Игра прошла в Риме на легендарном стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу во встрече одержали хозяева поля – 2:0. Автором первого гола в матче стал Густав Исаксен, которому удалось забить на 66-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Маттиа Дзакканьи на 90+1-й.

Благодаря этой победе «Лацио» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 15 очков. «Кальяри» идет 14 с девятью баллами.

Серия А. 10-й тур, 3 ноября.

Лацио – Кальяри – 2:0
Голы: Исаксен, 66, Дзакканьи, 90+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио), асcист Маттео Гендузи.
Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом
Поставил точку: украинский защитник сильным ударом забил в Румынии
Известна оценка Малиновского за матч Дженоа, где он забил шедевр
