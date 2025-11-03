ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
Джонатон Джоше получил ранения...
Игрок «Сканторп Юнайтед» Джонатон Джоше находится в больнице после массового нападения с ножом в поезде в Кембриджшире.
22-летний защитник получил неопасные для жизни травмы, сообщил клуб.
«Джонатон стал одной из жертв нападения на поезде LNER, следовавшем в Лондон. Он получил ранения, но его жизни ничего не угрожает. Сейчас он остается в больнице. Мы желаем ему и всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении клуба.
Джоше подписал контракт с клубом в сентябре этого года.
32-летний Энтони Уильямс предстал перед судом, обвиняется в десяти попытках убийства. Камеры зафиксировали его за сутки до атаки.
Позже выяснилось, что он также напал на пассажира в лондонском метро DLR ранним утром той же субботы – жертва получила порезы лица.
Полиция подтвердила, что подозреваемый задержан после применения электрошокера на платформе поезда.
