03 ноября 2025, 21:40 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:41
ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице

Джонатон Джоше получил ранения...

ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
The Sun. Джонатон Джоше

Игрок «Сканторп Юнайтед» Джонатон Джоше находится в больнице после массового нападения с ножом в поезде в Кембриджшире.

22-летний защитник получил неопасные для жизни травмы, сообщил клуб.

«Джонатон стал одной из жертв нападения на поезде LNER, следовавшем в Лондон. Он получил ранения, но его жизни ничего не угрожает. Сейчас он остается в больнице. Мы желаем ему и всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении клуба.

Джоше подписал контракт с клубом в сентябре этого года.

32-летний Энтони Уильямс предстал перед судом, обвиняется в десяти попытках убийства. Камеры зафиксировали его за сутки до атаки.

Позже выяснилось, что он также напал на пассажира в лондонском метро DLR ранним утром той же субботы – жертва получила порезы лица.

Полиция подтвердила, что подозреваемый задержан после применения электрошокера на платформе поезда.

Максим Лапченко Источник: The Sun
