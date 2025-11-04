Во вторник, 4 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и немецкой «Баварией». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

ПСЖ

Действующие чемпионы Европы проводят текущий сезон достаточно уверенно. За 11 игр Лиги 1 парижане набрали 24 зачетных пункта (7 побед, 3 ничьих и 1 поражение), благодаря которым сейчас занимают 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Марселя», на данный момент составляет 2 зачетных пункта.

В Лиге чемпионов французы неуемны. В 1-м туре основного этапа турнира команда со счетом 4:0 разгромила «Аталанту», а впоследствии в конкурентном поединке на выезде обыграла «Барселону» 2:1. Последний матч клуба против «Байера» вообще был сумасшедшим – он завершился со счетом 2:7 в пользу парижан, особенно запомнился удалением Ильи Забарного и привезенным им пенальти. Именно из-за этой красной на предстоящий поединок украинец будет не доступным.

Бавария Мюнхен

Мюнхенская машина в текущем сезоне вообще безудержна. За 9 игр Бундеслиги коллективу удалось получить 27 баллов, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая «РБ Лейпциг» на 5 зачетных пунктов. В Кубке Германии «Бавария» прошла «Кельн» и «Веен» и квалифицировалась в 1/8 финала.

Такую же уверенную игру демонстрируют немцы и в Лиге чемпионов. Сначала «Бавария» 3:1 обыграла «Челси», а в дальнейшем 5:1 разгромила «Пафос» и 4:0 «Брюгге». Такие результаты позволяют клубу занимать 2-е место турнирной таблицы.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы сыграли между собой 6 поединков. У 4-х из них победила «Бавария», у 2-х других – «ПСЖ».

Последняя встреча команд состоялась летом этого года в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Тогда выигрыш 2:0 отмечали французы.

Интересные факты

«Бавария» победила в каждой из 15 официальных игр этого сезона.

В каждом из 5 последних поединков между клубами забивала всего 1 команда.

«ПСЖ» забил 13 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов —лучший результат среди всех команд. «Бавария» с 12-ю мячами находится на 2-й строчке по этому показателю.

Возможные стартовые составы

ПСЖ: Шевалье – Мендеш, Пачо, Беральдо, Маюлу – Заир-Эмери – Невес, Витинья – Барколя, Дембеле, Кварацхелия

Бавария: Нойер – Лаймер, Та, Упамекано, Станишич – Павлович, Киммих – Диас, Джексон, Олисе – Кейн

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.54.