Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Сандерленд – Эвертон

Матч 10-го тура АПЛ начнется 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 10-го тура Серии А против «Сандерленда».

Игра состоится на арене «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 8 матчей в составе «Эвертона». В последних 4 матчах «ирисок» он провел на поле все 90 минут.

Стартовые составы на матч Сандерленд – Эвертон:

Сандерленд Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко стартовые составы
