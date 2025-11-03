Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Сандерленд – Эвертон

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 10-го тура Серии А против «Сандерленда».

Игра состоится на арене «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 8 матчей в составе «Эвертона». В последних 4 матчах «ирисок» он провел на поле все 90 минут.

Стартовые составы на матч Сандерленд – Эвертон: