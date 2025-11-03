Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Сандерленд – Эвертон
Матч 10-го тура АПЛ начнется 22:00
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 10-го тура Серии А против «Сандерленда».
Игра состоится на арене «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 8 матчей в составе «Эвертона». В последних 4 матчах «ирисок» он провел на поле все 90 минут.
Стартовые составы на матч Сандерленд – Эвертон:
Our team to take on Everton! 👊#SUNEVE pic.twitter.com/dwNRp9s9Pd— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 3, 2025
Tonight's Toffees to take on @SunderlandAFC! 👊#SUNEVE pic.twitter.com/GPcP96SS5t— Everton (@Everton) November 3, 2025
