Бывший футболист Барселоны, которого прогнали из клуба, нашел работу

34-летний полузащитник Ориоль Ромеу нашел новую команду после расторжения контракта с каталонской «Барселоной».

Опытный футболист вернется в английский «Саутгемптон», который выступает в Чемпионшипе.

В ближайшие дни Ориоль подпишет контракт с клубом до лета 2026 года. В соглашении будет предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Прошлый сезон Ромеу провел аренду в «Жироне» – 31 матч и ни одного результативного действия.