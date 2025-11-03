Бывший футболист Барселоны, которого прогнали из клуба, нашел работу
Ориоль Ромеу близок к переходу в «Саутгемптон»
34-летний полузащитник Ориоль Ромеу нашел новую команду после расторжения контракта с каталонской «Барселоной».
Опытный футболист вернется в английский «Саутгемптон», который выступает в Чемпионшипе.
В ближайшие дни Ориоль подпишет контракт с клубом до лета 2026 года. В соглашении будет предусмотрена опция продления еще на один сезон.
Прошлый сезон Ромеу провел аренду в «Жироне» – 31 матч и ни одного результативного действия.
🚨🔴⚪️ Southampton have agreed to bring back Oriol Romeu to the club after he left Barcelona in August.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2025
Medical tests today/tomorrow then time to sign contract until June 2026.
It will also include an option to extend until June 2027.
Romeu said yes, as @gerardromero reports. pic.twitter.com/dNPpe2d4Kf
