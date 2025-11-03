Бывший футболист Барселоны, которого прогнали из клуба, нашел работу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 20:32 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:47
Ориоль Ромеу близок к переходу в «Саутгемптон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ориоль Ромеу

34-летний полузащитник Ориоль Ромеу нашел новую команду после расторжения контракта с каталонской «Барселоной».

Опытный футболист вернется в английский «Саутгемптон», который выступает в Чемпионшипе.

В ближайшие дни Ориоль подпишет контракт с клубом до лета 2026 года. В соглашении будет предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Прошлый сезон Ромеу провел аренду в «Жироне» – 31 матч и ни одного результативного действия.

