  4. ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб уволил тренера после провального старта
Англия
02 ноября 2025, 22:11 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:14
«Саутгемптон» попрощался с Уиллом Стиллом

02 ноября 2025, 22:11 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:14
Getty Images/Global Images Ukraine. Уилл Стилл

Английский клуб «Саутгемптон», выступающий в Чемпионшипе, официально уволил 33-летнего главного тренера Уилла Стилла.

По информации пресс-службы, команду также покинули помощники тренера – Рубен Мартинес, Клеман Леметр и Карл Мартин.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет наставник молодежной команды Тонда Экерт.

Вилл возглавил клуб летом 2025 года и успел провести у руля «Саутгемптона» всего 16 матчей: четыре победы, шесть ничьих и шесть поражений.

В турнирной таблице «Саутгемптон» находится рядом с зоной вылета – 21-е место и 12 очков.

Уилл Стилл Саутгемптон Чемпионшип отставка чемпионат Англии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Саутгемптон
Комментарии 1
Mark4854590
Вболівальники сподівались на повернення В АПЛ, але мабуть дарма
Ответить
0
