ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб уволил тренера после провального старта

Английский клуб «Саутгемптон», выступающий в Чемпионшипе, официально уволил 33-летнего главного тренера Уилла Стилла.

По информации пресс-службы, команду также покинули помощники тренера – Рубен Мартинес, Клеман Леметр и Карл Мартин.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет наставник молодежной команды Тонда Экерт.

Вилл возглавил клуб летом 2025 года и успел провести у руля «Саутгемптона» всего 16 матчей: четыре победы, шесть ничьих и шесть поражений.

В турнирной таблице «Саутгемптон» находится рядом с зоной вылета – 21-е место и 12 очков.