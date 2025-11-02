ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб уволил тренера после провального старта
«Саутгемптон» попрощался с Уиллом Стиллом
Английский клуб «Саутгемптон», выступающий в Чемпионшипе, официально уволил 33-летнего главного тренера Уилла Стилла.
По информации пресс-службы, команду также покинули помощники тренера – Рубен Мартинес, Клеман Леметр и Карл Мартин.
Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет наставник молодежной команды Тонда Экерт.
Вилл возглавил клуб летом 2025 года и успел провести у руля «Саутгемптона» всего 16 матчей: четыре победы, шесть ничьих и шесть поражений.
В турнирной таблице «Саутгемптон» находится рядом с зоной вылета – 21-е место и 12 очков.
We can confirm that we have this evening parted ways with Men’s First Team Manager Will Still.— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 2, 2025
