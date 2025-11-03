Где Лунин? Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем

Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния королевский клуб определился с заявкой, в которой не оказалось несколько травмированных футболистов. В лазарете «сливочных» находятся защитники Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Дани Карвахаль и полузащитник Франко Мастантуоно.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вернулся в заявку команды после того, как пропустил предыдущий матч. 1 ноября подопечные Хаби Алонсо разгромили «Валенсию», однако украинский футболист был дисквалифицирован на эту игру из-за удаления в матче с «Барселоной».

После трех сыгранных туров «Реал» набрал девять из девяти возможных баллов и разместился на пятой позиции. «Ливерпуль» занимает десятое место, имея в активе шесть пунктов.

Официальная заявка Реала на матч Лиги чемпионов против Ливерпуля