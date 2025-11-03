«Мы застряли». Моуриньо отреагировал на игру Судакова в матче Бенфики

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал игру полузащитника сборной Украины Георгия Судакова и его партнеров в матче против «Витории Гимараеш» (3:0).

«В первом тайме соперник сыграл свою роль: «Витория» хорошо оборонялась, действовала грамотно и оставила впереди быстрого игрока, который искал пространство и держал нас в напряжении, особенно центральных защитников.

После того, как Судаков сместился на левый фланг, мы начали превосходить соперника, но... Мы не могли найти оптимального решения, поэтому немного застряли на этом фланге.

Во втором тайме вышли на поле Леандро Баррейру, Шельдеруп, мы внесли некоторые тактические коррективы, но в большей степени – психологические. Я говорил игрокам, что рано или поздно мы забьем, но необходимо атаковать», – рассказал Моуриньо.

В нынешнем сезоне Судаков провел 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу в составе «орлов». «Бенфика» набрала 24 балла и после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице.