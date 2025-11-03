Защитник «Динамо»: «Надоело каждый раз проигрывать»

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал выступления команды в еврокубках и поделился ожиданиями от матча с «Зриньски» в Лиге конференций.

«Чего ждать в четверг? Надеюсь на победу. Мы все в команде этого хотим. Нам тоже надоело каждый раз проигрывать, пропуская два и больше голов. Хотим победить и в четверг будем делать все от себя зависящее, чтобы этого достичь, потому что очень соскучились по победе в еврокубках».

Матч «Динамо» – «Зриньски» состоится в четверг, 6 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне проиграли в двух стартовых турах Лиги конференций «Кристал Пэлас» (0:2) и «Самсунспору» (0:3) и занимают 34-е место в турнирной таблице.