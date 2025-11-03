Экс-защитник Шахтера высказался о Классическом

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий высказался о матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) между лидерами турнирной таблицы. Донецкий «Шахтер» уверенно обыграл киевское «Динамо» – 3:1.

«Классическое, по моему мнению, удалось. Эмоции, голы – все было на футбольном поле, это то, чего сейчас не хватает украинскому футболу. И в Кубке удалось, и в чемпионате – это всегда отдельная история, когда играют «Динамо» и «Шахтер», вне зависимости от ситуации в турнирной таблице. Глобально все-таки счет по игре. «Шахтер» победил, преобладал особенно в первом тайме», – сказал экс-футболист.