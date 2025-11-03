Экс-защитник Шахтера высказался о Классическом
Федецкий считает, что топ-матч удался и эмоционально, и в плане голов
Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий высказался о матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) между лидерами турнирной таблицы. Донецкий «Шахтер» уверенно обыграл киевское «Динамо» – 3:1.
«Классическое, по моему мнению, удалось. Эмоции, голы – все было на футбольном поле, это то, чего сейчас не хватает украинскому футболу. И в Кубке удалось, и в чемпионате – это всегда отдельная история, когда играют «Динамо» и «Шахтер», вне зависимости от ситуации в турнирной таблице. Глобально все-таки счет по игре. «Шахтер» победил, преобладал особенно в первом тайме», – сказал экс-футболист.
«Шахтер» и «Динамо» по-прежнему занимают лидирующие позиции в турнирной таблице – 1-е и 2-е места соответственно. У ЛНЗ, как и у киевлян, в активе 20 набранных балов, команда замыкает тройку лидеров таблицы.
