Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 12:08
САБО: «Игроки Шахтера на голову индивидуально сильнее динамовцев»

Известный тренер поделился впечатлениями от Классико

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтера» в Классико в матче 11-го тура УПЛ.

«В целом игра была очень неплохой, нейтральным зрителям и болельщикам «Шахтера» особенно должна была понравиться, но… Очень много было ошибок с обеих сторон, мелких фолов, куча брака при передачах, особенно в действиях динамовцев. Возможно, слишком уж были настроены на результат киевляне – и перегорели.

Если говорить чисто о сегодняшней игре, то однозначно могу сказать, что игроки «Шахтера» намного, на голову, индивидуально сильнее динамовцев. У «Динамо» совсем нет средней линии. Нет игроков, которые могли бы создать атаку».

Отметим, что после этого матча «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая «Динамо» на четыре очка.

Иван Чирко
