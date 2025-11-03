САБО: «Игроки Шахтера на голову индивидуально сильнее динамовцев»
Известный тренер поделился впечатлениями от Классико
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтера» в Классико в матче 11-го тура УПЛ.
«В целом игра была очень неплохой, нейтральным зрителям и болельщикам «Шахтера» особенно должна была понравиться, но… Очень много было ошибок с обеих сторон, мелких фолов, куча брака при передачах, особенно в действиях динамовцев. Возможно, слишком уж были настроены на результат киевляне – и перегорели.
Если говорить чисто о сегодняшней игре, то однозначно могу сказать, что игроки «Шахтера» намного, на голову, индивидуально сильнее динамовцев. У «Динамо» совсем нет средней линии. Нет игроков, которые могли бы создать атаку».
Отметим, что после этого матча «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая «Динамо» на четыре очка.
