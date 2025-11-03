Холанду нужно забить два гола в АПЛ в 16 матчах, чтобы побить рекорд Ширера
Норвежский нападающий Манчестер Сити может обновить рекорд АПЛ по скорости забитых 100 голов
Нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду нужно забить всего два гола в следующих 16 матчах АПЛ для того, чтобы превзойти рекорд Алана Ширера по количеству игр, необходимых для преодоления отметки в 100 голов в лиге.
В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 Манчестер Сити дома победил Борнмут со счетом 3:1.
Очередными двумя голами за победителей отличился Эрлинг Холанд.
Теперь в активе норвежского форварда 98 голов в 107 матчах АПЛ.
Интересным фактом является то, что рекорд чемпионата по наименьшему количеству игр, необходимых для достижения 100 голов в АПЛ, принадлежит Алану Ширеру (124 матча).
То есть, для того чтобы стать новым рекордсменом Премьер-Лиги, Холанду нужно забить лишь 2 гола в следующих 16 матчах чемпионата.
Норвежец, с момента своего дебюта в АПЛ (2022/23), опережает любого другого игрока лиги не менее чем на 28 голов.
Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2022/23
- 98 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 70 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 54 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
- 51 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 42 – Брайан Мбемо (Брентфорд, Манчестер Юнайтед)
Erling Haaland has now scored 98 goals in 107 Premier League games for Man City, at least 28 more than any other player since he moved to England.— Squawka (@Squawka) November 2, 2025
Alan Shearer's record as the quickest player to 100 PL goals (124 games) may not last too much longer! 🤖#MCIBOU | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/llUZLqy0KA
