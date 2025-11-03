Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанду нужно забить два гола в АПЛ в 16 матчах, чтобы побить рекорд Ширера
Англия
03 ноября 2025, 10:51 |
463
0

Холанду нужно забить два гола в АПЛ в 16 матчах, чтобы побить рекорд Ширера

Норвежский нападающий Манчестер Сити может обновить рекорд АПЛ по скорости забитых 100 голов

03 ноября 2025, 10:51 |
463
0
Холанду нужно забить два гола в АПЛ в 16 матчах, чтобы побить рекорд Ширера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду нужно забить всего два гола в следующих 16 матчах АПЛ для того, чтобы превзойти рекорд Алана Ширера по количеству игр, необходимых для преодоления отметки в 100 голов в лиге.

В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 Манчестер Сити дома победил Борнмут со счетом 3:1.

Очередными двумя голами за победителей отличился Эрлинг Холанд.

Теперь в активе норвежского форварда 98 голов в 107 матчах АПЛ.

Интересным фактом является то, что рекорд чемпионата по наименьшему количеству игр, необходимых для достижения 100 голов в АПЛ, принадлежит Алану Ширеру (124 матча).

То есть, для того чтобы стать новым рекордсменом Премьер-Лиги, Холанду нужно забить лишь 2 гола в следующих 16 матчах чемпионата.

Норвежец, с момента своего дебюта в АПЛ (2022/23), опережает любого другого игрока лиги не менее чем на 28 голов.

Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2022/23

  • 98 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 70 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 54 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
  • 51 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 42 – Брайан Мбемо (Брентфорд, Манчестер Юнайтед)
По теме:
Сандерленд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?
Никто в Манчестер Сити, кроме Холанда, не забил больше 1 гола в сезоне АПЛ
чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Алан Ширер
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 10:34 2
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо

Александра Алексеевича удивили слова Артема

Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 19:58 469
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Футбол | 03.11.2025, 06:23
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 7
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем