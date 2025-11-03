Холанду нужно забить два гола в АПЛ в 16 матчах, чтобы побить рекорд Ширера

Нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду нужно забить всего два гола в следующих 16 матчах АПЛ для того, чтобы превзойти рекорд Алана Ширера по количеству игр, необходимых для преодоления отметки в 100 голов в лиге.

В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 Манчестер Сити дома победил Борнмут со счетом 3:1.

Очередными двумя голами за победителей отличился Эрлинг Холанд.

Теперь в активе норвежского форварда 98 голов в 107 матчах АПЛ.

Интересным фактом является то, что рекорд чемпионата по наименьшему количеству игр, необходимых для достижения 100 голов в АПЛ, принадлежит Алану Ширеру (124 матча).

То есть, для того чтобы стать новым рекордсменом Премьер-Лиги, Холанду нужно забить лишь 2 гола в следующих 16 матчах чемпионата.

Норвежец, с момента своего дебюта в АПЛ (2022/23), опережает любого другого игрока лиги не менее чем на 28 голов.

Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2022/23

98 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

70 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

54 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)

51 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)

42 – Брайан Мбемо (Брентфорд, Манчестер Юнайтед)