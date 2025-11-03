Никто в Манчестер Сити, кроме Холанда, не забил больше 1 гола в сезоне АПЛ
Команда Пепа Гвардиолы полностью зависима от норвежского форварда
Ни один игрок Манчестер Сити, кроме Эрлинга Холанда, не забил больше одного гола в стартовых 10 турах АПЛ сезона 2025/26.
В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 «горожане» дома обыграли Борнмут со счетом 3:1.
Двумя голами в составе победителей отличился Эрлинг Холланд, еще один забитый мяч на счету Ника О'Райли.
Теперь в активе норвежского форварда Манчестер Сити 13 голов в текущем сезоне АПЛ.
Интересным фактом является то, что ни один другой игрок «горожан» не забил больше одного гола.
Бомбардиры Манчестер Сити в сезоне АПЛ 2025/26
- 13 – Эрлинг Холанд
- 2 – автоголы Максима Эстева
- 1 – Ник О'Райли
- 1 – Матеуш Нуниш
- 1 – Фил Фоден
- 1 – Райан Шерки
- 1 – Тиджани Рендерс
