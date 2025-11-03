Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никто в Манчестер Сити, кроме Холанда, не забил больше 1 гола в сезоне АПЛ
Англия
03 ноября 2025, 10:19 |
104
0

Никто в Манчестер Сити, кроме Холанда, не забил больше 1 гола в сезоне АПЛ

Команда Пепа Гвардиолы полностью зависима от норвежского форварда

03 ноября 2025, 10:19 |
104
0
Никто в Манчестер Сити, кроме Холанда, не забил больше 1 гола в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Ни один игрок Манчестер Сити, кроме Эрлинга Холанда, не забил больше одного гола в стартовых 10 турах АПЛ сезона 2025/26.

В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 «горожане» дома обыграли Борнмут со счетом 3:1.

Двумя голами в составе победителей отличился Эрлинг Холланд, еще один забитый мяч на счету Ника О'Райли.

Теперь в активе норвежского форварда Манчестер Сити 13 голов в текущем сезоне АПЛ.

Интересным фактом является то, что ни один другой игрок «горожан» не забил больше одного гола.

Бомбардиры Манчестер Сити в сезоне АПЛ 2025/26

  • 13 – Эрлинг Холанд
  • 2 – автоголы Максима Эстева
  • 1 – Ник О'Райли
  • 1 – Матеуш Нуниш
  • 1 – Фил Фоден
  • 1 – Райан Шерки
  • 1 – Тиджани Рендерс
По теме:
Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?
Холанд забил в стартовых 10 турах АПЛ больше, чем 10 команд лиги
Холанд суммарно забил 50 голов в стартовых 10 турах в четырех сезонах АПЛ
чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Борнмут
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03 ноября 2025, 07:37 7
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком

Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа

Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Футбол | 03 ноября 2025, 09:14 1
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь

Киевляне проиграли Классическое «Шахтеру»

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Футбол | 02.11.2025, 11:37
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Футбол | 03.11.2025, 07:22
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 469
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
02.11.2025, 22:04 2
Теннис
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем