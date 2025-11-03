Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал стычку с хавбеком «Динамо» Андреем Ярмоленко в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Встреча прошла в воскресенье, 2 ноября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу донецкого клуба. В матче 1/8 финала Кубка страны киевляне победили «Шахтер» со счетом 2:1.

«Мы не заслуживали поражения в кубковом поединке. Перед игрой в УПЛ у нас был очень серьезный мужской разговор с тренером. Он указал на ошибки, подсказал, что нужно делать сегодня. Нам удалось забить мячи, которые не удалось забить в предыдущем матче с «Динамо». Мы заслуженно победили. Схватка с Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея Николаевича – и как человека и как игрока. Что происходит на поле, пусть там и остается. В том моменте я сыграл в мяч, Андрею, наверное, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и всего футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции, такое бывает», – сказал 26-летний футболист в комментарии для YouTube-канала Игоря Цыганика.

На данный момент «Шахтер» лидирует в турнирной таблице национального первенства, в активе дончан 24 балла. Киевское «Динамо» находится на 2-ой строчке – 20 набранных очков.