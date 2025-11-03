Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 09:34 |
3459
2

Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко

Донецкий клуб победил киевлян в матче 11-го тура УПЛ

03 ноября 2025, 09:34 |
3459
2 Comments
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал стычку с хавбеком «Динамо» Андреем Ярмоленко в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Встреча прошла в воскресенье, 2 ноября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу донецкого клуба. В матче 1/8 финала Кубка страны киевляне победили «Шахтер» со счетом 2:1.

«Мы не заслуживали поражения в кубковом поединке. Перед игрой в УПЛ у нас был очень серьезный мужской разговор с тренером. Он указал на ошибки, подсказал, что нужно делать сегодня. Нам удалось забить мячи, которые не удалось забить в предыдущем матче с «Динамо». Мы заслуженно победили. Схватка с Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея Николаевича – и как человека и как игрока. Что происходит на поле, пусть там и остается. В том моменте я сыграл в мяч, Андрею, наверное, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и всего футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции, такое бывает», – сказал 26-летний футболист в комментарии для YouTube-канала Игоря Цыганика.

На данный момент «Шахтер» лидирует в турнирной таблице национального первенства, в активе дончан 24 балла. Киевское «Динамо» находится на 2-ой строчке – 20 набранных очков.

По теме:
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Полесье – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
МИХАВКО: «Это было самое жесткое Классическое за последнее время»
Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко Валерий Бондарь
Оксана Баландина Источник: Игорь Цыганик
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Футбол | 03 ноября 2025, 09:14 1
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь

Киевляне проиграли Классическое «Шахтеру»

Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 19:58 469
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Футбол | 02.11.2025, 11:37
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Легенда Динамо Ващук назвал Шовковскому самых слабых игроков клуба
Футбол | 03.11.2025, 06:02
Легенда Динамо Ващук назвал Шовковскому самых слабых игроков клуба
Легенда Динамо Ващук назвал Шовковскому самых слабых игроков клуба
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну дійсно гарно повів себе на полі , красава
Ответить
+1
Dfs2262ar
А ярмола - щур
Ответить
-1
Популярные новости
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
02.11.2025, 22:04 2
Теннис
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 10
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 52
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем