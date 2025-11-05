Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леоненко отреагировал на автогол Кабаева в матче Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 00:32 |
Леоненко отреагировал на автогол Кабаева в матче Шахтер – Динамо

Виктор – о провале в обороне

Леоненко отреагировал на автогол Кабаева в матче Шахтер – Динамо
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал автогол Владислава Кабаева в матче против «Шахтера».

«Это вишенка на торте! Просто роскошный гол Кабаева, но в свои ворота. Ну, умеют же бить, когда захотят динамовцы. А если без шуток, то третий гол Шахтера – просто очередной провал обороны киевлян», – отметил Леоненко.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

По теме:
Он пропустил уже три матча. Лидер Кудровки не сыграет против Колоса
Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Наставник команды Первой лиги очень близок к отставке
Динамо Киев Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Владислав Кабаев
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
