Леоненко отреагировал на автогол Кабаева в матче Шахтер – Динамо

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал автогол Владислава Кабаева в матче против «Шахтера».

«Это вишенка на торте! Просто роскошный гол Кабаева, но в свои ворота. Ну, умеют же бить, когда захотят динамовцы. А если без шуток, то третий гол Шахтера – просто очередной провал обороны киевлян», – отметил Леоненко.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.