ФОТО. Звездный футболист стал судьей конкурса «Мисс Вселенная 2025»

Бывшая звезда «Челси» и «Реала» 52-летний Клод Макелеле официально вошел в состав жюри конкурса «Мисс Вселенная 2025», который состоится 21 ноября в городе Пак Крет (Таиланд).

Организаторы престижного конкурса красоты отметили «высокий профессионализм и порядочность» легендарного футболиста, завоевавшего трофеи Лиги чемпионов и Премьер-лиги.

Теперь Макелеле меняет футбольное поле на сцену – и станет одним из тех, кто выберет самую красивую девушку планеты.

На промо-снимках к конкурсу экс-игрок появился в стильном костюме с подписью «Claude Makelele — Selection Committee».

В соцсетях новость вызвала волну комментариев – фанаты шутят, что Макелеле всегда умел оценивать форму, но теперь это будет иметь совсем другое значение.