Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звездный футболист стал судьей конкурса «Мисс Вселенная 2025»
Другие новости
03 ноября 2025, 03:49 |
72
0

ФОТО. Звездный футболист стал судьей конкурса «Мисс Вселенная 2025»

Клод Макелеле в новой роли

03 ноября 2025, 03:49 |
72
0
ФОТО. Звездный футболист стал судьей конкурса «Мисс Вселенная 2025»
Instagram. Клод Макелеле

Бывшая звезда «Челси» и «Реала» 52-летний Клод Макелеле официально вошел в состав жюри конкурса «Мисс Вселенная 2025», который состоится 21 ноября в городе Пак Крет (Таиланд).

Организаторы престижного конкурса красоты отметили «высокий профессионализм и порядочность» легендарного футболиста, завоевавшего трофеи Лиги чемпионов и Премьер-лиги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь Макелеле меняет футбольное поле на сцену – и станет одним из тех, кто выберет самую красивую девушку планеты.

На промо-снимках к конкурсу экс-игрок появился в стильном костюме с подписью «Claude Makelele — Selection Committee».

В соцсетях новость вызвала волну комментариев – фанаты шутят, что Макелеле всегда умел оценивать форму, но теперь это будет иметь совсем другое значение.

По теме:
ФОТО. Неймар поразил костюмом на Хэллоуин
ФОТО. От водителя автобуса до тренера клуба Ла Лиги: невероятная история
ФОТО. У легенды футбола сын аутист. Его дочь очень тронута признанием
фото Клод Макелеле lifestyle Челси Реал Мадрид Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 02 ноября 2025, 22:02 6
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»

Тренер напомнил слова Попова после последнего матча

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02 ноября 2025, 20:44 47
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти

Тренер прокомментировал поражение в классическом

Реал избрал сторону в конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором
Футбол | 03.11.2025, 03:22
Реал избрал сторону в конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором
Реал избрал сторону в конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02.11.2025, 09:22
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
02.11.2025, 15:50 176
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 376
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем