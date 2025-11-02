ВИДЕО. Сольный проход Леау: Милан перед перерывом шокировал Рому

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 ноября 2025, 22:41 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:43
Страхиня Павлович успешно реализовал передачу португальца

Getty Images/Global Images Ukraine. Страхиня Павлович

Сербский защитник «Милана» Страхиня Павлович стал автором первого забитого мяча в центральном матче 10-го тура Серии А против «Ромы».

24-летний футболист замкнул передачу португальца Рафаэля Леау, который протянул мяч через всю половину поля.

Первый тайм завершился для «дьяволов» с минимальным преимуществом над соперником – 1:0.

Страхиня Павлович Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Милан - Рома Рафаэл Леау
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua




