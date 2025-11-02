Сербский защитник «Милана» Страхиня Павлович стал автором первого забитого мяча в центральном матче 10-го тура Серии А против «Ромы».

24-летний футболист замкнул передачу португальца Рафаэля Леау, который протянул мяч через всю половину поля.

Первый тайм завершился для «дьяволов» с минимальным преимуществом над соперником – 1:0.

ВИДЕО. Сольный проход Леау: Милан перед перерывом шокировал Рому