Италия02 ноября 2025, 22:41 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:43
ВИДЕО. Сольный проход Леау: Милан перед перерывом шокировал Рому
Страхиня Павлович успешно реализовал передачу португальца
02 ноября 2025, 22:41 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:43
Сербский защитник «Милана» Страхиня Павлович стал автором первого забитого мяча в центральном матче 10-го тура Серии А против «Ромы».
24-летний футболист замкнул передачу португальца Рафаэля Леау, который протянул мяч через всю половину поля.
Первый тайм завершился для «дьяволов» с минимальным преимуществом над соперником – 1:0.
