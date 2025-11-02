Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 22:16 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:17
646
0
«Катастрофа». Легенда Динамо назвал причину поражения киевлян в Классико
Олег Саленко считает, что проблема в головах футболистов
Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал поражение столичного клуба в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 от донецкого «Шахтера» (1:3):
– По вашему мнению, в чем главная причина поражения «Динамо» от «Шахтера»?
– В головах футболистов. Опять же, это, скорее всего, исходит от тренеров, которые, видимо, не могут правильно донести до подопечных, как нужно обыгрывать конкурентов. Такой результат – это катастрофа для «Динамо».
