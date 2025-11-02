Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ямаль отличился голом в Ла Лиге после фиаско в Эль-Класико
Испания
02 ноября 2025, 19:52 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:58
ВИДЕО. Ямаль отличился голом в Ла Лиге после фиаско в Эль-Класико

Ламин на 9-й минуте открыл счет матча с «Эльче»

02 ноября 2025, 19:52 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:58
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил первый мяч в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги против «Эльче».

На 9-й минуте Ламин воспользовался передачей Алехандро Бальде и фирменным ударом левой пробил ворота соперника.

Этот мяч стал четвертым для Ямаля в текущем сезоне, а также на его счету пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ламин разорвал отношения с известной реперкой.

Барселона Эльче Ла Лига Ламин Ямаль
