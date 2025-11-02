Талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил первый мяч в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги против «Эльче».

На 9-й минуте Ламин воспользовался передачей Алехандро Бальде и фирменным ударом левой пробил ворота соперника.

Этот мяч стал четвертым для Ямаля в текущем сезоне, а также на его счету пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ламин разорвал отношения с известной реперкой.

ВИДЕО. Ямаль отличился голом в Ла Лиге после фиаско в Эль-Класико