ВИДЕО. Ямаль отличился голом в Ла Лиге после фиаско в Эль-Класико
Ламин на 9-й минуте открыл счет матча с «Эльче»
Талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил первый мяч в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги против «Эльче».
На 9-й минуте Ламин воспользовался передачей Алехандро Бальде и фирменным ударом левой пробил ворота соперника.
Этот мяч стал четвертым для Ямаля в текущем сезоне, а также на его счету пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ламин разорвал отношения с известной реперкой.
Комментарии
О,раз за три місяці бомбардир, йопта
