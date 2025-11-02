ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола
Роналд продемонстрировал свои навыки перед фанатами
40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отпраздновал свой второй гол в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи», который принес его команде минимальную победу (2:1).
Легендарный португалец на 90+14-й минуте реализовал пенальти и исполнил традиционный саудовский танец перед болельщиками. Особенно ярким момент сделал Жоау Феликс, который надел на голову Роналду местный головной убор.
К танцу присоединились и партнеры португальца, которые не могли скрыть своей радости.
Напомним, что после этого матча Криштиану приблизился к желанной 1000 голов, достигнув отметки в 952 забитых мяча.
ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола
cristiano ronaldo dancing the traditional saudi dance after he scored the winner yesterday 😂😂😂pic.twitter.com/382BM9iyLp— smith(fan)🦁 (@RMAsmithayo7) November 2, 2025
