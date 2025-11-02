Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола
Саудовская Аравия
02 ноября 2025, 15:56 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:16
317
1

ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола

Роналд продемонстрировал свои навыки перед фанатами

02 ноября 2025, 15:56 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:16
317
1 Comments
ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отпраздновал свой второй гол в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи», который принес его команде минимальную победу (2:1).

Легендарный португалец на 90+14-й минуте реализовал пенальти и исполнил традиционный саудовский танец перед болельщиками. Особенно ярким момент сделал Жоау Феликс, который надел на голову Роналду местный головной убор.

К танцу присоединились и партнеры португальца, которые не могли скрыть своей радости.

Напомним, что после этого матча Криштиану приблизился к желанной 1000 голов, достигнув отметки в 952 забитых мяча.

ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола

По теме:
Мбаппе стал в один ряд с легендами чемпионата Испании
Аль-Наср – Аль-Фейха – 2:1. Дубль Роналду, 952 мяча. Видео голов, обзор
Дубль и 952 гола. Роналду помог Аль-Насру избежать поражения
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха видео танцы
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супергол Зелиньски и спасение в концовке. Интер вырвал победу в Серии А
Футбол | 02 ноября 2025, 15:30 0
Супергол Зелиньски и спасение в концовке. Интер вырвал победу в Серии А
Супергол Зелиньски и спасение в концовке. Интер вырвал победу в Серии А

Гранд из Милана не без проблем смог одолеть «Верону»

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 0
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 05:04
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 08:47
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Молодці!)))
Ответить
0
Популярные новости
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 9
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем