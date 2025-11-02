В Динамо вспомнили резонансные слова Турана после фиаско Шахтера в Кубке

Киевское Динамо победило донецкий Шахтер (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины, выбив «горняков» из розыгрыша турнира.

После матча менеджер «бело-синих» Андрей Шахов-младший вспомнил резонансное интервью главного тренера «оранжево-черных» Арды Турана, где турок заявил, что приехал в Украину, чтобы не дать Динамо выиграть ни одного трофея.

«На сколько я помню, Арда Туран сказал, что его цель – не дать выиграть Динамо ни одного трофея. Очень классно случилось, что после первого же очного матча между Шахтером и Динамо... Именно Шахтер вылетел из Кубка Украины», – сказал Шахов.

Шахову остроумно ответил менеджер Шахтера Олег Барков: «Выиграв матч 1/8 финала, Динамо еще не выиграло Кубок. Там есть много достойных команд: Локомотив, ФК Чернигов, ЛНЗ», – сказал Барков.

Уже в воскресенье, 2 ноября, Шахтер и Динамо сыграют матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.