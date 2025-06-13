Арда ТУРАН: «Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран назвал цели на предстоящий сезон и рассказал о своем видение будущего клуба:

«С молодежными сборными я был в Украине. И с национальной сборной тоже. А Матвиенко прислал мне фотографию с матча, который они выиграли. Кстати, его ждет за это дополнительная тренировка. Я знаю, что «Динамо» является важным соперником. Я очень уважаю их. И моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга. И то, что нам нужно в нашей стране, я снова говорю о нашей стране Украине, нам это нужно. Перед победой или поражением. Делать людей счастливыми. Я на сто процентов хочу победить, я хочу сделать все возможное, но мы не должны забывать о сути жизни.

Моя первая цель, бесспорно, – снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, имеющие в названии слово «финал», например четвертьфинал, полуфинал или финал. Не знаю. Но мы должны приложить усилия, чтобы этого достичь. Мы будем играть в третьей зоне, контролировать игру, владеть мячом. Я верю, что мой стиль и моя идея лучше передаются игрокам, когда мы владеем мячом. Когда ты владеешь мячом, ты можешь строить игру по своей стратегии, а в долгосрочной перспективе – почему бы не выиграть в Лиге Европы, а может, и в Лиге чемпионов, возможно, в четвертьфинале, полуфинале. Найти путь к Суперкубку. Так что все возможно.

Я думаю, что это удивительное место. Моя жена согласна с этим. Это очень важно для меня. Но через 10 месяцев, через 12 месяцев после того, как мы выиграем чемпионат, я верю в это. Но есть вещи, более важные, чем это. Мы будем играть лучше. Мы будем играть как «Шахтер». Да, мы можем проиграть чемпионат. Конечно, я не хочу этого, но прежде всего мы будем играть очень хорошо. Это очень важные вещи для истории «Шахтера», для будущего. Вы знаете, если мы сделаем это, то сможем выиграть европейский трофей в последующие годы».

Ранее сообщалось о том, что тренер оценил перспективы Судакова в «Наполи» после перехода де Брюйне.