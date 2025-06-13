Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами»
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 11:17 |
631
2

Арда ТУРАН: «Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами»

Главный тренер донецкого клуба рассказал о своем видение будущего донецкого клуба

13 июня 2025, 11:17 |
631
2
Арда ТУРАН: «Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран назвал цели на предстоящий сезон и рассказал о своем видение будущего клуба:

«С молодежными сборными я был в Украине. И с национальной сборной тоже. А Матвиенко прислал мне фотографию с матча, который они выиграли. Кстати, его ждет за это дополнительная тренировка. Я знаю, что «Динамо» является важным соперником. Я очень уважаю их. И моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга. И то, что нам нужно в нашей стране, я снова говорю о нашей стране Украине, нам это нужно. Перед победой или поражением. Делать людей счастливыми. Я на сто процентов хочу победить, я хочу сделать все возможное, но мы не должны забывать о сути жизни.

Моя первая цель, бесспорно, – снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, имеющие в названии слово «финал», например четвертьфинал, полуфинал или финал. Не знаю. Но мы должны приложить усилия, чтобы этого достичь. Мы будем играть в третьей зоне, контролировать игру, владеть мячом. Я верю, что мой стиль и моя идея лучше передаются игрокам, когда мы владеем мячом. Когда ты владеешь мячом, ты можешь строить игру по своей стратегии, а в долгосрочной перспективе – почему бы не выиграть в Лиге Европы, а может, и в Лиге чемпионов, возможно, в четвертьфинале, полуфинале. Найти путь к Суперкубку. Так что все возможно.

Я думаю, что это удивительное место. Моя жена согласна с этим. Это очень важно для меня. Но через 10 месяцев, через 12 месяцев после того, как мы выиграем чемпионат, я верю в это. Но есть вещи, более важные, чем это. Мы будем играть лучше. Мы будем играть как «Шахтер». Да, мы можем проиграть чемпионат. Конечно, я не хочу этого, но прежде всего мы будем играть очень хорошо. Это очень важные вещи для истории «Шахтера», для будущего. Вы знаете, если мы сделаем это, то сможем выиграть европейский трофей в последующие годы».

Ранее сообщалось о том, что тренер оценил перспективы Судакова в «Наполи» после перехода де Брюйне.

По теме:
Стало известно, когда Кривбасс начнет подготовку к сезону 2025/26
Стало известно, когда определится дальнейшая судьба Бартуловича в Заре
Металлист 1925 определился с новым тренером. Это иностранец
Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит
Футбол | 13 июня 2025, 09:00 4
Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит
Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит

Выясняем, почему так

У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Футбол | 12 июня 2025, 23:22 3
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного

Грэм Бэйли прокомментировал ситуацию с украинским защитником

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
Футбол | 12.06.2025, 17:29
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Футбол | 12.06.2025, 20:58
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
ФОТО. С запахом моря. Ювентус представил гостевую форму на сезон 2025/26
Футбол | 13.06.2025, 11:20
ФОТО. С запахом моря. Ювентус представил гостевую форму на сезон 2025/26
ФОТО. С запахом моря. Ювентус представил гостевую форму на сезон 2025/26
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
"містер" (тобто пан або мій пан )- звертались в ШД до Луческу і його послідовників.
в Турції звертатись до пана треба "ефенді".
Питання до вболівальників ШД :
як ви будете звертатись до Турана?
варіанти:
- містер,
- ефенді,
- таварисчь,
- пан,
- пох..
- інше.
Ответить
+1
AK.228
Прекрасная цель… 
Будет ли реализована !?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ
Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ
11.06.2025, 14:25 2
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 4
Футбол
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
12.06.2025, 00:40 2
Футбол
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
11.06.2025, 20:17 6
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 4
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ
Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ
12.06.2025, 09:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем