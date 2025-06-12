Тренер оценил перспективы Судакова в Наполи после перехода де Брюйне

Бывший тренер по физической подготовке и ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал о возможном переезде Георгия Судакова в Италию после трансфера Кевина де Брюйне

- Исключает ли приход де Брюйне в «Наполи» трансфер Судакова? Смогут ли они играть вместе?

– Они могут мирно сосуществовать на поле – и как одновременно игроки стартового состава, и с целью усиления состава «Наполи».

Де Брюйне – отличный шаг с точки зрения лидерства, техники, опыта. У всех нас есть сомнения в том, сможет ли он гарантировать участие во всех матчах в трех турнирах, поэтому возможно «Наполи» было бы целесообразно объединить его с молодыми игроками, даже если Судаков уже имеет важный международный опыт, – сказал Николини.

Кевин де Брюйне официально подписал контракт с Наполи. Де Брюйне присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента. К этому времени он провел 10 сезонов в Манчестер Сити, за который сыграл 422 матча и забил 109 мячей.