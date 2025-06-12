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  4. Тренер оценил перспективы Судакова в Наполи после перехода де Брюйне
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 18:33 |
694
3

Тренер оценил перспективы Судакова в Наполи после перехода де Брюйне

Карло Николини считает, что украинец может играть вместе со звездным бельгийцем

12 июня 2025, 18:33 |
694
3
Тренер оценил перспективы Судакова в Наполи после перехода де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший тренер по физической подготовке и ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал о возможном переезде Георгия Судакова в Италию после трансфера Кевина де Брюйне

- Исключает ли приход де Брюйне в «Наполи» трансфер Судакова? Смогут ли они играть вместе?

– Они могут мирно сосуществовать на поле – и как одновременно игроки стартового состава, и с целью усиления состава «Наполи».

Де Брюйне – отличный шаг с точки зрения лидерства, техники, опыта. У всех нас есть сомнения в том, сможет ли он гарантировать участие во всех матчах в трех турнирах, поэтому возможно «Наполи» было бы целесообразно объединить его с молодыми игроками, даже если Судаков уже имеет важный международный опыт, – сказал Николини.

Кевин де Брюйне официально подписал контракт с Наполи. Де Брюйне присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента. К этому времени он провел 10 сезонов в Манчестер Сити, за который сыграл 422 матча и забил 109 мячей.

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Георгий Судаков Карло Николини Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Наполи трансферы Серии A Кевин Де Брюйне
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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avk2307
Cудаков може і з Беллингемом грати , а з Де Брюйне ще може Шапаренко грати разом.
Вони обидва можуть.....
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+1
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Конечно может. На последние 10 минут вместо него выходить. На кубок на ранних стадиях. Но не 30 лямов будут такого лавочника покупать
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0
Simar_kr
Такі експерти, по 2грн пучок, Судаков з де Брюйне у команді може подавати м,ячі хіба що.
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0
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