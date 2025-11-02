ФОТО. Ламин Ямаль расстался с Никки Николь. По личным причинам

Испанский журналист Хави Ойос рассказал, что футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль лично подтвердил ему разрыв с Никки Николь.

По словам Ойоса, футболист связался с ним сам, чтобы все прояснить: «Ламин сказал, что они давно расстались и это никак не связано с историями об измене. Их отношения закончились еще до поездки в Милан».

Журналист добавил, что разрыв произошел по личным причинам.

Ранее СМИ писали о встрече Ямаля с итальянской инфлюенсеркой Анной Дженьосо в Милане, но теперь игрок подтвердил: с Никки Николь они расстались задолго до этой поездки.