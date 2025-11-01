Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 ноября 2025, 16:41
Ждать трансфер? Гасперини определился с судьбой Довбика

Главный тренер Ромы готов отпустить украинца в Милан

Ждать трансфер? Гасперини определился с судьбой Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял решение относительно будущего украинского нападающего своей команды Артема Довбика, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководитель римлян зимой без проблем будет готов отпустить 28-летнего нападающего в «Милан», если тот будет готов обменять на него своего игрока линии атаки Сантьяго Хименеса.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

