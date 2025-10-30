«Наконец-то». В Италии расхвалили Довбика за гол Парме
Украинский форвард забил победный мяч
Журналисты итальянского издания il Romanista прокомментировали игру украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика в матче 9-го тура Серии А против «Пармы» (2:1):
«Наконец, он вернулся с необходимой решимостью, увенчанной одним из голов, присущим центральному нападающему, которого все слишком долго ждали. Пусть возвращение в прошлое также станет поворотным моментом в настоящем, чтобы вернуть нападение к игре по правилам Артема».
В матче с «Пармой» Довбик вышел на замену и забил гол. il Romanista признала украинца лучшим игроком встречи с оценкой 7.0.
