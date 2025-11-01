Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона хочет перенести матч с Вильярреалом из-за поездки в Перу
Испания
01 ноября 2025, 13:12 |
Попытка заработать превыше всего

Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» обратилась в Ла Лигу с просьбой перенести выездной матч с «Вильярреалом» и обсуждает с Испанской ассоциацией футболистов вопрос отпусков для игроков.

Клуб пытается найти возможность провести товарищеский матч в Перу 22 декабря, который мог бы принести клубу сумму от 7 до 8 миллионов евро.

«Сине-гранатовые» хотят принять предложение, но необходимо согласовать проведение этого товарищеского матча с рождественскими каникулами игроков. Последний матч Ла Лиги перед Рождеством «Барселона» проведет в Вильярреале. Это именно та игра, которая должна была состояться в Майами в субботу, 20 декабря, а теперь пройдет на «Ла Керамика». «Барселона» попросила сохранить эту дату, чтобы сразу после матча отправиться в Перу и сыграть на стадионе «Монументаль» против сборной перуанской лиги в указанном товарищеском матче.

Однако, чтобы Ла Лига и Федерация разрешили сыграть 20 декабря, необходимо, чтобы они получили официальное предложение от перуанского организатора, поддерживающего просьбу клуба. Далее нужно, чтобы отпуска для игроков соответствовали минимальным требованиям коллективного договора Испанской ассоциации футболистов. И это нужно хорошо согласовать, так как «Барселона» должна сыграть 3 или 4 января против «Эспаньола» и, соответственно, должна вернуться к тренировкам как минимум за пять–шесть дней до этого.

«Барселона» отдает приоритет проведению матча в Перу в декабре из-за значительного дохода, который это принесет, но если не удастся вписать матч в эти даты, клуб попытается обеспечить контракт с договоренностью провести матч позже, когда календарь позволит это без конфликта с планами Ганси Флика.

Барселона товарищеские матчи Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Чирко Источник: Mundo Deportivo
Burevestnik
судячи із замітки  згода чи відмова Вільярреалу перенесення дати матчу з Барсою  Ла Лігою не розглядається.
Ответить
0
