Барселона нашла способ заработать после отмены матча в Майами

Руководство «Барселоны» завершает переговоры о проведении товарищеского матча в Перу в декабре.

Официальная отмена матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильяреалом» в Майами стала ударом для каталонцев в финансовом плане. Клуб потерял около 6 миллионов евро. Кроме того, «сине-гранатовые» отказались от проведения еще одного товарищеского матча в Ливии 10 октября, который мог бы принести команде около 5 миллионов евро. Тогда клуб отклонил предложение из-за соображений безопасности.

Согласно информации Mundo Deportivo, проведение нового товарищеского матча может принести «Барселоне» 7-8 миллионов евро.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта встретился с рулевым «сине-гранатовых» Ханси Фликом и спортивным директором Деку. Он не только подбодрил их после поражения в Эль Класико, но и сообщил о предложении провести матч в Перу.