Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названа сумма, которую Барселона «потеряла» из-за отмены матча в Майами
Испания
24 октября 2025, 10:00 | Обновлено 24 октября 2025, 10:34
Названа сумма, которую Барселона «потеряла» из-за отмены матча в Майами

Руководство сине-гранатовых очень хотело провести матч Ла Лиги в США

24 октября 2025, 10:00 | Обновлено 24 октября 2025, 10:34
Названа сумма, которую Барселона «потеряла» из-за отмены матча в Майами
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Официальная отмена игры в Майами стала ударом для «Барселоны» в финансовом плане.

В воскресенье, 19 октября, руководство каталонского клуба было уверено, что матч испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится в США. Тогда президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта расказал, что клуб получит приличный доход от этого матча.

«Мы не знаем, сколько заработаем на матче с Майами. У нас нет всей информации от Ла Лиги. Но доход точно будет, он компенсирует то, чего мы не получим на «Йохане» (матч 4-го тура Ла Лиги «Барселона» – Валенсия» прошел на стадионе Йохана Кройфа – Прим.ред.). Но уверяю вас, доход от матча с Майами будет гораздо выше, чем если бы он проходил в Вильярреале, где мы бы ничего не заработали. Американский рынок очень важен для нас. Все клубы выиграют от этого матча, но еще больше – те из нас, кто там будет играть», – говорил футбольный функционер.

Согласно данным AS, боссы «сине-гранатовых» оценивали потенциальный доход от матча в 5-6 миллионов евро.

Ранее в «Барселоне» выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что клуб уважает и принимает решение отменить матч «сине-гранатовых» против «Вильярреала» в Майами.

По теме:
Роналду хочет переманить Левандовски в Аль-Наср
ВИДЕО. Игрока Реала атаковали неизвестные. Это близкий друг Лунина
ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико
Барселона - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жоан Лапорта
Оксана Баландина Источник: AS
Victor673256ua
Обламали Барсу. Але, здається, що по ділу
