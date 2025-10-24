Названа сумма, которую Барселона «потеряла» из-за отмены матча в Майами

Официальная отмена игры в Майами стала ударом для «Барселоны» в финансовом плане.

В воскресенье, 19 октября, руководство каталонского клуба было уверено, что матч испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится в США. Тогда президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта расказал, что клуб получит приличный доход от этого матча.

«Мы не знаем, сколько заработаем на матче с Майами. У нас нет всей информации от Ла Лиги. Но доход точно будет, он компенсирует то, чего мы не получим на «Йохане» (матч 4-го тура Ла Лиги «Барселона» – Валенсия» прошел на стадионе Йохана Кройфа – Прим.ред.). Но уверяю вас, доход от матча с Майами будет гораздо выше, чем если бы он проходил в Вильярреале, где мы бы ничего не заработали. Американский рынок очень важен для нас. Все клубы выиграют от этого матча, но еще больше – те из нас, кто там будет играть», – говорил футбольный функционер.

Согласно данным AS, боссы «сине-гранатовых» оценивали потенциальный доход от матча в 5-6 миллионов евро.

Ранее в «Барселоне» выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что клуб уважает и принимает решение отменить матч «сине-гранатовых» против «Вильярреала» в Майами.